İzmir'de iş yeri yangını: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, oto boyacısına ait iş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 3. Sanayi Sitesi 411. Sokak'taki bir oto boyama dükkanının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sitenin güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için önlem alan ekipler, yaklaşık bir saatte yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangında, iş yerinde çalışan ve kalacak yeri olmadığı için bu dükkanda gecelediği belirtilen Salih Uslu (25) yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.