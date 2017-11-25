Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi rıza çalımbay Ahmet Türer Mustafa Akgedik hakkı eren
İETT için yeni adım
İETT için yeni adım
Görevden alındı
Görevden alındı
Rusları davet etti
Rusları davet etti
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var

İzmir'de kaçak elektronik sigara operasyonu

- Bornova ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak likit nikotin ile elektronik sigara ele geçirildi

İzmir'de kaçak elektronik sigara operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak likit nikotin ile elektronik sigara ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, Bornova ilçesinde bir iş yerinde kaçak olarak elektronik sigaralar için likit nikotin üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 5 elektronik sigara, çeşitli aromalarda 5 bin 500 likit nikotin, 187 kilogram likit yapımında kullanılan şişelenmeye hazır aroma, 8 bin 800 elektronik sigara likit şişesi, 28 bin şişe kapağı, 34 bin etiket, birer hassas terazi, mikser, elektronik sigara dolum makinesi, kompresör ve derece ölçüm cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi G.A. (48) emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Elektronik SigaraLikit NikotinOperasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5