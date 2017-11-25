İzmir'de kaçak elektronik sigara operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak likit nikotin ile elektronik sigara ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, Bornova ilçesinde bir iş yerinde kaçak olarak elektronik sigaralar için likit nikotin üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 5 elektronik sigara, çeşitli aromalarda 5 bin 500 likit nikotin, 187 kilogram likit yapımında kullanılan şişelenmeye hazır aroma, 8 bin 800 elektronik sigara likit şişesi, 28 bin şişe kapağı, 34 bin etiket, birer hassas terazi, mikser, elektronik sigara dolum makinesi, kompresör ve derece ölçüm cihazı ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi G.A. (48) emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

