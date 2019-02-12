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İzmir'de kaçak sigara operasyonu

- Aliağa Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 500 bin paket kaçak sigaraya el konuldu

İzmir'de kaçak sigara operasyonu
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ANKARA (AA) - İzmir'deki Aliağa Limanı'nda düzenlenen operasyonda 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları çerçevesinde, Dubai'den Aliağa Liman sahasına gelen ve içinde diz üstü bilgisayar çantası olduğu beyan edilen konteyner takibe alındı.

X-ray kontrolünden geçirilen ve içinde şüpheli bir yoğunluk olduğu tespit edilen konteynerde çay ve tütün dedektör köpeklerinin de katıldığı detaylı arama yapıldı.

Köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan konteynerde 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla kaçak sigaralara el konuldu ve soruşturma başlatıldı.


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Izmirİzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Ve İstihbarat MüdürlüğüSigaraTicaret Bakanlığı
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