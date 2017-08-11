İzmir'de kaçak silah operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde otoparka düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 647 fişek, bir susturucu ve keskin nişancı dürbünü, 5 pompalı tüfek, bir sustalı bıçak ve 156 kartuş ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkisindeki otoparkın işletmecileri V.A. (46) ve A.Y'nin (39) silah kaçakçılığı yaptığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Otoparkta ve park halindeki araçların gizli bölmelerinde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 647 fişek, bir susturucu, 5 pompalı tüfek, bir keskin nişancı dürbünü, bir sustalı bıçak ve 156 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan işletmecilerden A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

