Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

İzmir'de kaçak silah operasyonu

- Konak ilçesinde otoparka düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 647 fişek, bir susturucu, 5 pompalı tüfek, bir keskin nişancı dürbünü, bir sustalı bıçak ve 156 kartuş ele geçirildi

İzmir'de kaçak silah operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde otoparka düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 647 fişek, bir susturucu ve keskin nişancı dürbünü, 5 pompalı tüfek, bir sustalı bıçak ve 156 kartuş ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkisindeki otoparkın işletmecileri V.A. (46) ve A.Y'nin (39) silah kaçakçılığı yaptığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Otoparkta ve park halindeki araçların gizli bölmelerinde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 647 fişek, bir susturucu, 5 pompalı tüfek, bir keskin nişancı dürbünü, bir sustalı bıçak ve 156 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan işletmecilerden A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IzmirKaçak Silah
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5