İzmir'de kadın 112 personeline darp iddiası

İZMİR (AA) - Tire ilçesinde bir hastaya müdahale sırasında darbedildiğini öne süren kadın 112 personeli şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil ekipleri İstasyon Caddesi'nde Mestan Güreli'nin (64) kalp krizi geçirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaya müdahalesi sırasında "geç geldikleri" gerekçesiyle çevredekilerin tepkisine maruz kaldığı, kadın ambulans şoförü Ü.K'nin Burhan S. tarafından darbedildiği iddia edildi. Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Ü.K, Burhan S'den şikayetçi oldu.

Türk Sağlık Sen Tire Temsilcisi Önder Kaya, olayı kınayarak, "4 dakikada olay yerine ulaşan 112 ekibine, bu şekilde çirkin bir saldırı olması çok üzücü. Sözün bittiği yer. Türk Sağlık Sen olarak konunun takipçisiyiz. İdari ve hukuki olarak ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. 112 görevlisi arkadaşımızın yanındayız. Bu çirkin saldırıyı nefretle kınıyoruz." dedi.

Öte yandan kalp krizi geçiren Güreli'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.







