İzmir'de kadın cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şakran Mahallesi İncirlik mevkisinde Çanakkale-İzmir Karayolu kenarındaki bir zeytin bahçesinde yatan kadın olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve sağlık ekipleri, üzerinden kimliği çıkmayan ve 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının ölü olduğunu belirledi.

Kafasında darp sonucu oluştuğu tahmin edilen yaralar tespit edilen ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.









