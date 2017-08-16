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İzmir'de kadın cesedi bulunması

- Aliağa ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan kadının ön otopsisinde kafa travması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi

İzmir'de kadın cesedi bulunması

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan ve kimlik bilgilerine henüz ulaşılamayan kadının kafa travması sonucu öldüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, yol kenarında ölü bulunan kadının İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ön otopsi raporuna göre, üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının kafa kemiklerinin kırılması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bu arada jandarma kriminal ekipleri, olay yerine yakın bir bölgede bulunan ayakkabı üzerinden kadının kimlik bilgilerine ulaşmaya çalışıyor.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ve MOBESE görüntüleri de inceleniliyor.

Aliağa ilçesinde 13 Ağustos'ta, Şakran Mahallesi Çanakkale-İzmir karayolu kenarındaki bir zeytin bahçesinde 30-35 yaşlarında bir kadın cesedi bulunmuştu.

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AliağaJandarmaKadın Cesediön Otopsi
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