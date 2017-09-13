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İzmir'de kadına şiddete karşı "Karışamazsınız Projesi"

- İzmirli müzik eğitmeni Muharrem Dayanç, İzmir Kadın Kuruluşları Birliğinin de destek verdiği "Karışamazsınız Projesi" ile kadına yönelik şiddete tepki gösterdi

İzmir'de kadına şiddete karşı

İZMİR (AA) - İzmirli müzik eğitmeni Muharrem Dayanç, İzmir Kadın Kuruluşları Birliğinin de desteklediği "Karışamazsınız Projesi" kapsamında, giydikleri kıyafet nedeniyle saldırıya uğrayan kadınlara destek olmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Bir otelde düzenlenen etkinlikte gazetecilere proje hakkında açıklama yapan proje yürütücüsü Muharrem Dayanç, son dönemde bazı kadınların giydikleri kıyafetler nedeniyle şiddete maruz kaldığını, bir erkek duyarlılığı ile bu konuya dikkat çekmek istediğini söyledi.

İzmir'in özgürlük ve hoşgörü şehri olduğunu belirten Dayanç, "Karışamazsınız Projesi ile giydiği kıyafet nedeniyle kimsenin şiddete uğramasını istemiyoruz, bunu erkek duyarlılığıyla ortaya koymak istedik. İzmirli kadınlar isterse şortunu da giyecek, isterse başörtüsü de takacak. Bu mesajı İzmir'den tüm Türkiye'ye haykırıyoruz." dedi.

Karşıyaka Belediyesi Orkestrası Quartet Grubu'nun konser verdiği etkinlikte, İzmirli 35 kadın ve beraberindeki çeşitli kıyafetler giyen mankenler ellerinde "Kadına şiddete hayır", "Özgürlüğüme dokunma", "Kıyafette de hayatta da eşitlik" dövizlerle podyuma çıktı.

Etkinliğe, Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti 101 yaşındaki Ayşe Mayda, Türk etnolog, koleksiyoner ve Türk kültürü araştırmacısı Sabiha Tansuğ, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve Yazar Canan Tan da katıldı.




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