İzmir'de kadının polis tarafından darbedilmesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, motosikletli 2 kişinin tacizine uğradıktan sonra yardım isteyen kadınlardan birini darbettiği ileri sürülerek tutuklanan polis memuru, avukatların itirazı üzerine salıverildi.
Alsancak semtinde 10 Ağustos'ta Derya Kılıç (19) ile arkadaşı Seray Gürer (22), tacize uğradıkları motosikletlileri şikayet etmeye çalışırken, Kılıç'ın darbedilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru O.Y'nin avukatları, müvekkillerinin durumuna itiraz etti.
"Toplumda infial uyandırma ve hafif yaralama" suçundan tutuklanan O.Y, itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Konak ilçesi Alsancak semtinde 10 Ağustos gecesi, 2 kadın, tacizde bulunan motosikletli 2 kişiyi şikayet etmeye çalışırken, kadınlardan birinin polis tarafından darbedildiği ileri sürülmüştü. Taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu.
Polis ekipleri, kadınları taciz ettiği belirlenen O.G. ve S.Ç'yi gözaltına almıştı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan O.G. tutuklanmış, S.Ç. ise serbest bırakılmıştı. Kadınlardan birini darbettiği öne sürülen polis memuru O.Y. de 23 Ağustos'ta tutuklanmıştı.