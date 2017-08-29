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İzmir'de kamyon tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

- Aydın-İzmir Otoyolunda bir kamyonun arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen balık yüklü tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'de kamyon tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR (AA) - Aydın-İzmir Otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Okan Yıldırım (32) idaresindeki 35 AUV 15 plakalı kamyon, Aydın-İzmir Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında, arıza nedeyile emniyet şeridinde bekleyen Yusuf Karayavuz'nun (28) kullandığı 35 AJ 5975 plakalı balık yüklü tıra çarptı.

Kazada, kamyonda bulunan Abdullah Çanak (47) hayatını kaybetti, sürücü Yıldırım ile Necmettin Elden (31) yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Okan Yıldırım ve beraberindekilerin Selçuk ilçesinde kurbanlık hayvan bırakıp İzmir'e döndüğü öğrenildi.

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