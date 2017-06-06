İzmir'de kamyonetin yayalara çarpması

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpan kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Dostluk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Simge Kekeç ile Hilal Önder'e çarpan kamyonet sürücüsü S.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, yaralan öğrencilerin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

- Olay

Dostluk Bulvarında 4 Haziran'da sürücüsünün Suriyeli olduğu belirtilen 35 MB 0030 plakalı kapalı kasa kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına çarpmış, kazada yaralanan Simge Kekeç ile Hilal Önder sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada kamyonet sürücüsü gözaltına alınmıştı.