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İzmir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

- Tire'deki evlerinde sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi yaşamını yitirdi, eşi hastanede tedavi altına alındı

İzmir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde, evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ketenci Mahallesi'nde yaşayan Sabit (83) ve eşi Emine Şender'den (75) haber alamayan çocukları, evlerine gidince çifti yerde hareketsiz buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Sabit Şender'in hayatını kaybettiği, Emine Şender'in baygın olduğu anlaşıldı.

Sabit Şender'in cesedi, Tire Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Emine Şender ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

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IzmirKarbonmonoksit GazıTireZehirlenme
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