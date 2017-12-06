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İzmir'de kart dolandırıcılığı

- Kişilerin kredi kartı bilgilerini kopyalayarak hesaplarından para çektikleri iddiasıyla iki kişi tutuklandı

İzmir'de kart dolandırıcılığı

İZMİR (AA) - İzmir'de kopyaladıkları kredi kartı bilgileriyle hesaplardan para çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankamatik kartlarını kopyalayarak hesaplardan para çekimi yapan şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Kimlikleri ve adresleri belirlenen zanlıların ofis olarak kullandıkları yere operasyon düzenleyen polis, M.A. (28), A.Ö. (43), Y.T. (26) ve D.G'yi (27) gözaltına alıdı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. ve A.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.







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