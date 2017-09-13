İzmir'de kayıp olan kız bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 4 gündür kayıp olduğu belirtilen kız çocuğu polis ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

Gazi Aygün'ün (40) Onur Mahallesi'ndeki evlerinden geçen pazar günü "alışverişe gidiyorum" diyerek ayrılan 16 yaşındaki kızı Latife Aygün'ün dönmemesi üzerine yaptığı kayıp müracatı üzerine Bayraklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Baba Aygün'ün ek ifade vererek kızını evlenme vaadiyle akrabaları M.S'nin (30) kaçırmış olabileceğini söylemesi üzerine bu kişi ve ailesi üzerine yoğunlaşan ekipler 4 adreste arama yaptı.

Şüphelinin ailesiyle irtibata geçen polisler Latife Aygün'ü, kaçırdığı iddia edilen M.S'nin yanında buldu.

Aygün, Bayraklı Emniyet Müdürlüğünde anne Sevda Aygün ile baba Gazi Aygün'e teslim edildi.

Kızına sağ salim kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden baba Aygün, kayıp kızının bulunması için gösterdikleri çaba nedeniyle polis ekiplerine teşekkür etti.

Gazi Aygün, "Sevinçliyiz, kızımız pazartesi günü okuluna başlayacak. Ona sahip çıkacağız her zaman." dedi.

Genç kızı kaçırdığı iddia edilen M.S. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

