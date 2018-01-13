İZMİR (AA) - İzmir'de Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonunca, "Uluslararası Irk Standartları Yarışması" düzenlendi.

Karşıyaka Tay Park'ta düzenlenen yarışma öncesi köpekler sahipleri tarafından özenle hazırlandı, tüyleri tarandı. Hazırlıkların ardından köpekler sahada hakem önünde dolaştırılarak puan toplamaya çalıştı.

Yerli ırkların yanı sıra doberman, Yorkshire terrier ırkı köpekler, bebek, genç, orta ve açık sınıflarda uluslararası standartlarda en iyi unvanı elde etmek için yarıştı.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Ümit Özkanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de her yıl ocak ayında köpekler için yarışma düzenlediklerini söyledi.

Her köpek için belirlenmiş uluslararası standartlar bulunduğunu kaydeden Özkanal, hakemlerin bu standartlar doğrultusunda kafa, göz, diş yapısını, ön ve arka ayakları ile tüy yapısını değerlendirerek derecelendirme yaptığını dile getirdi.

Özkanal, köpek sahiplerinin yarışmaya zorlu süreç sonunda katıldıklarını belirterek, "Küçük köpek sahipleri yarışmacıların tüylerini saatler boyu tarıyor. Büyük köpeklerin bakımı ise daha farklı. Yapısal değerlendirme ve yürüyüş sonrası hakemler görüşünü açıklıyor. Her ırkın en iyisi daha sonra yeniden yarışıyor ve birinci seçiliyor." diye konuştu.

- Köpek sahiplerinin heyecanı

Yorkshire terrier cinsi "Reina" isimli köpeğin sahibi Çilem Çavdar da yarışma heyecanı yaşadığını ifade ederek, "Ben bu ırkı çok seviyorum, yarışmayı da seviyorum. Gönül verdik diyelim. Reina daha önce best baby, junior şampiyon gibi dereceler elde etmişti, şimdi Türkiye şampiyonluğu için yarışıyor." şeklinde konuştu.

Yarışmaya İstanbul'dan Yorkshire terrier köpekleri ile katılan Alina Oğuz da "Drive" ve "Vandetta" isimli köpeklerini yarışmaya özel bakım ürünleriyle hazırladığını, köpeklerin daha önce kendi ırkında Türkiye şampiyonu olduğunu, uluslararası dereceler hedeflediklerini söyledi.

Pomeranian ırkı "Baron" ve "Jora" ile yarışan Aliona Colomeet de köpeklerini çok sevdiğini, köpeklerinin yurt dışında da dereceleri bulunduğunu anlattı.