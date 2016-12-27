İzmir'de madde bağımlılığına karşı farkındalık projesi

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası, Yaşar Üniversitesi ve İl Emniyet Müdürlüğünün iş birliği ile hayata geçirilen "Madde Bağımlılığıyla Mücadele Kamusal İletişim Kampanyası" düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Salonu'ndaki etkinlikte, madde bağımlılığı konusunda farkındalık yaratmayı ve ebeveynlerin bilinçlendirilmesini hedefleyen proje hakkında bilgi verildi.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, çok önemsedikleri projeye omuz vermenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'nin geleceğe dair büyük hayalleri olduğunu vurgulayan Kestelli, "Bu büyük hayalleri gerçekleştirebilmek için iyi yetişmiş, çalışkan ve hepsinden önemlisi sağlıklı nesillere ihtiyaç bulunuyor." dedi.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer de bir endüstri mühendisi olarak öğrencilerine ilk başta problemlerin üstesinden gelmeyi öğrettiğini dile getirerek, "Derslerimde de birçok problemin çözümünü öğrencilerime öğretiyorum ama ilk öğrettiğim şey, problemi kaynağında çözmek. Biz de üniversite olarak topluma faydalı olma adına böyle bir çalışmanın içinde yer aldık. Bu kampanya ile bir kişiyi bile madde bağımlılığından uzaklaştırmayı başarabilirsek bizim en büyük mutululuk kaynağı olacaktır." diye konuştu.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise henüz İzmir'e atanalı 2 ay olduğunu, bu süre içinde önem verdiği konuların başında uyuşturucu ile mücadelenin geldiğini kaydetti.

- "İzmir'de rekor kırdık"

Uyuşturucunun özellikle gençler üzerinde büyük tehdit oluşturduğunu hatta terör kadar önemli bir tehdit olduğunu bildiren Aşkın, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimde en fazla personel ve araç takviyesini uyuşturucu ile mücadele şube müdürlüğü ekiplerine yaptım. Bu şube ile neler yapabiliriz diye gece saat 03.30'lara kadar toplantılar yaptık. Yaptığımız bu çalışmaların sonuçlarını almaya başladık. İzmir'de uyuşturucu ile mücadele konusunda 1 ayda Türkiye rekorunu kırdık diyebilirim. Kısa sürede İzmir'de 257 uyuşturucu satıcısını yakaladık, bunlardan 110'dan fazlası da tutuklandı. Tek tek saysam çok uzun sürer, bir bu kadar da uyuşturucu maddeyi ele geçirdik ancak biz biliyoruz ki uyuşturucu ile mücadele sadece polisiye tedbirlerle olmaz. Bu suç sadece cezalandırmakla engellenemez. Bu mücadele en başta aileleri aydınlatarak, toplumda farkındalık uyandırarak, gençleri bilinçlendirerek ve halkın desteğini arkanıza alarak yapılabilir."

Aşkın, bu tür projelerle uyuşturucu madde ile mücadele konusunda halkın desteklerini alabileceklerini dile getirerek, projede emeği geçen İzmir Ticaret Borsası ve Yaşar Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti.