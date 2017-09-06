İzmir'de mahallenin isminin değiştirilmesi

İZMİR (AA) - Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ilçelerine bağlı Korucuk Mahallesi'nin isminin Dirmil olarak değiştirilmesiyle ilgili, "Mahalle sakinlerimiz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in doğum yeri olan Korucuk ismiyle anılmak istemediklerini belirterek ortak karar alıp bize başvurdu. Biz de belediye meclisi olarak oy birliğiyle köyün ismini eski adı olan Dirmil olarak değiştirme kararı aldık." diye konuştu.

Görmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Korucuk Mahallesi sakinlerinin 15 Temmuz hain darbe girişimini planlayan FETÖ elebaşı Gülen'e olan tepkilerinden dolayı bu kararı aldıklarını söyledi.

Gülen'in Erzurum'a bağlı Pasinler ilçesi Korucuk köyünden olduğunu aktaran Görmez, "Mahalle sakinlerimiz FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in doğum yeri eski ismi Korucuk olan köy ile anılmak istemediklerini belirterek ortak karar alıp bize başvurdu. Biz vatandaşımızın hassasiyetine tercüman olarak eylül ayı olağan meclis toplantımızda oy birliğiyle mahallenin ismini eski adı olan Dirmil ile değiştirdik. Aldığımız bu karar mahalle sakinlerini çok sevindirdi." diye konuştu.

Görmez, vatandaşın bu duyarlılığının kendisini çok memnun ettiğini dile getirerek, kararın oy birliği ile alınmasında katkı koyan tüm belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

Mahalle muhtarı Mustafa İçöz ise 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların kendilerini çok etkilediği söyledi.

FETÖ elebaşı Gülen'in 40 yıl önce köylerine geldiği için isminin değiştirildiğini öne süren İçöz, uzun süredir mahallelerinin ismini değiştirmek istediklerini anlattı.

Mahalledeki vatandaşlarla bu durumu görüştüğünü ifade eden İçöz, "Gülen'in doğduğu köy olan Erzurum'daki Korucuk köyünün isminin değiştiğini öğrendim. Mahallemizin isminin Gülen'i çağrıştırmasını engellemek için bu kararı aldık. Belediye meclisinin aldığı bu karar mahalle sakinlerini çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

Torbalı Belediye Meclisinin aldığı isim değişikliği kararı önce İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine, orada onaylanmasının ardından da İzmir Valiliğine gönderilecek.







