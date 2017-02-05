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İzmir'de mide küçültme ameliyatı olan kişinin hayatını kaybetmesi

- Devrim Türk'ün cenazesi, toprağa verildi

İzmir'de mide küçültme ameliyatı olan kişinin hayatını kaybetmesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesindeki özel bir hastanede aşırı kilolarından kurtulmak için olduğu mide küçültme ameliyatının ardından bağırsağında delik oluştuğu teşhisiyle geçirdiği iki operasyondan sonra yaşamını yitiren Devrim Türk'ün cenazesi toprağa verildi.

Devrim Türk'ün (40) cenazesi, 8 Eylül Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek "helallik" istendi. Burada anne Hanife Türk, baba Mesut Türk, eşi Fatma Türk ile oğlu Egemen Türk gözyaşları içerisinde Devrim Türk'ü son yolculuğuna uğurladı. Türk'ün oğlu Egemen Türk, "Babacığım güle güle seni çok seviyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Daha sonra Kübra Hatunca Camisi'ne getirilen Türk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Ulucak Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze töreninden önce gazetecilere açıklama yapan ailenin avukatı Zafer Binici, Türk'ün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için gerekli hukuki süreci başlattıklarını belirterek, "Yapılan operasyon sonucunda hepimizde doktor ihmali hasıl olduğu için, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bizim amacımız ne verilecek olan ceza, ne de maddi manevi tazminat. Çünkü bunların hiçbiri Devrim Türk'ü geri getirmeyecek ancak Türkiye'de yapılan obezite cerrahisi sonucu kaybettiğimiz tek insan Devrim değil. Türkiye'de bu tür ameliyatların ehil ellerde ve layığıyla yapıldığını düşünmüyorum. Maddi çıkarlar için bu operasyonlarda genç yaşta hayatını kaybeden ve ailesi mağdur olan birçok insan var." diye konuştu.

Kemalpaşa'da camcılık yapan Devrim Türk, ağırlığı 120 kilograma ulaşınca 31 Ocak'ta Karabağlar ilçesindeki özel bir hastanede mide küçültme operasyonu geçirmişti. Operasyonun ardından taburcu edilmeden yeniden fenalaşan Türk, bağırsaklarında delik oluştuğu teşhisiyle iki operasyon daha geçirmişti. Yoğun bakım ünitesine alınan Türk, yaşamını yitirmişti.


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