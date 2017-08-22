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İzmir'de minibüsle ambulans çarpıştı: 4 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde hasta almaya giden ambulansla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Volkan B. yönetimindeki 35 R 8123 plakalı 112 acil servis ambulansı, Altındağ Semti'ndeki bir hastayı almaya giderken,...

İzmir'de minibüsle ambulans çarpıştı: 4 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde hasta almaya giden ambulansla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Volkan B. yönetimindeki 35 R 8123 plakalı 112 acil servis ambulansı, Altındağ Semti'ndeki bir hastayı almaya giderken, Mehmet Şah Y'nin kullandığı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen bir diğer sağlık ekibi tarafından tedavi edildi.

Kazanın, minibüsün güzergahı dışında bir yolda meydana geldiği ve bu nedenle sürücü hakkında işlem yapılacağı belirtildi.


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AmbulansKazaYaralamalı
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