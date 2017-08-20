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İzmir'de motosiklet kazası: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.Emre Kızık'ın (31) kullandığı 35 AF 7596 plakalı motosiklet, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Bornova viyadüğü girişinde, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.Çarpmanın...

İzmir'de motosiklet kazası: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Emre Kızık'ın (31) kullandığı 35 AF 7596 plakalı motosiklet, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Bornova viyadüğü girişinde, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Kızık, yola savruldu.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kızık'ı temizlik personeli olarak çalıştığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Başından yaralanan Kızık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Motosiklet çekici yardımıyla kaldırılırken, otoyolun Bornova viyadüğü girişinde trafik bir süre tek şeritten kontrollu olarak sağlandı.

Kaza sırasında sürücünün kaskını takmadığı öne sürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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