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İzmir'de raylı sistemde 193 milyon yolcu taşındı

İZMİR (AA) - Kentte raylı sistem toplu taşıma ağı İzmir Metrosu ile İZBAN'ın 2016 yılında 193 milyon yolcu taşıdığı bildirildi. İzmir Metrodan yapılan açıklamaya göre, son dönemdeki yatırımlarla hat uzunluğu, vagon ve istasyon sayısı...

İzmir'de raylı sistemde 193 milyon yolcu taşındı

İZMİR (AA) - Kentte raylı sistem toplu taşıma ağı İzmir Metrosu ile İZBAN'ın 2016 yılında 193 milyon yolcu taşıdığı bildirildi.

İzmir Metrodan yapılan açıklamaya göre, son dönemdeki yatırımlarla hat uzunluğu, vagon ve istasyon sayısı her geçen yıl büyüyen İzmir Metrosu ile İZBAN'ın yolcu sayısı da sürekli arttı.

İki sistem, kentteki toplu taşımada yüzde 40'lık paya sahip. Geçen yıl İzmir Metrosunda 105, İZBAN'da ise 88 milyon yolcu taşındı. İki raylı sistem şirketinin kuruldukları günden bu yana taşıdıkları yolcu sayısı ise 1 milyar 185 milyonu geride bıraktı.

Hem İzmir Metrosu hem de İZBAN'ın 2016 yılı içerisindeki en yoğun istasyonları Halkapınar oldu. Transfer istasyonu Halkapınar'dan bir yılda 15 milyon 320 bin İzmir Metrosu, 8 milyon 732 bin ise İZBAN yolcusu geçiş yaptı.

Öte yandan, kentteki raylı sistem yatırımları sürecek. İZBAN 26 kilometre uzatılacak, Karşıyaka'da 8,9 kilometrelik tramvay kısa sürede hizmete alınacak. Konak Tramvayında temmuz-ağustos döneminde test sürüşlerine başlanılacak.


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Anahtar Kelimeler:
İZBANİzmir MetroYolcu Sayısı
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