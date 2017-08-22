İzmir'de Roman çalıştayı

İZMİR (AA) - İzmir'de Romanların yaşam şartları ve sosyal statülerinin yükseltilmesi amacıyla "Roman Çalıştayı" düzenlendi.

Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC), Ege Üniversitesi ile İzmir Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, müftülük görevlileri ve ilgililer katıldı.

GRTC İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Tolga Şentürk, Romanların en düşük profile sahip gruplar olduğunu, temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlandıklarını ifade etti.

Sosyal problemlerde belirli gruplara inilecekse bunun başında Romanların gelmesi gerektiğini anlatan Şentürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçim sıkıntı çok önemli bir boyutta olduğu için uyuşturucu madde satışlarında Roman gençlerini kullanmak istiyorlar. Roman çalıştayıyla bizde bunları ele alacağız. Özellikle Romanların sosyal statüsünü, sosyal haklarını ve sosyal yaşam şartlarını geliştirerek hem narkotik boyutunu hem de ülkede en düşük profile sahip kesiminde yaşam şartlarını yükselteceğini düşünüyoruz. Çalıştayımızın 3 ana başlığı var, sorunları tespit etmek, bu ihtiyaçlara doğru çözüm yolları önermek ve bunları projelendirmek istiyoruz."

İzmir Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Burhanettin Kansızoğlu da çalıştay öncesi yaptığı açıklamada, geçmiş dönemlerde de kentte konuyla ilgili çalıştayların düzenlendiğini anımsattı. Kansızoğlu, çalıştayın amacının daha önce elde edilen sorunların nasıl çözüme ulaştırılacağı yönünde olduğunu söyledi.

Roman çocukların okula kazandırılmasının, iyi eğitim almasının sağlanması yönünde çalıştayda görüşlerin belirtileceğini aktaran Kansızoğlu, "Diğer illerde yapılan modellemelerle ilgili yetkililerden de bilgi alacağız, sadece sorun tespiti değil bunun yanında sorun tespiti ve çözüm önerilerini dinleyeceğiz. Daha sonra da model uygulamalar ne olabilir, küçük bölgelerde uygulamalar yapılacak." dedi.



