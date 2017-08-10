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İzmir'de ruhsatsız silah operasyonu

- Operasyonda, 7 tabanca, 5 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'de ruhsatsız silah operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 7 tabanca, 5 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışı yapıldığı ihbarı üzerine, Konak'taki bir otoparka operasyon düzenledi.

Operasyonda, değişik çap ve markalarda 7 tabanca, 5 pompalı tüfek, 6 tabanca şarjörü, 647 mermi, 156 tüfek kartuşu, birer susturucu, keskin nişancı dürbünü ve sustalı bıçak ele geçirildi.

Otopark işletmecisi A.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak V.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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IzmirOperasyonSilah SatışıTabanca
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