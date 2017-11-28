İzmir'de sağanak nedeniyle hastanede elektrikler kesildi

İZMİR (AA) - İzmir'de gün boyu etkili olan sağanak nedeniyle elektriklerin kesildiği Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesinde bir süre hizmet verilemedi.

Alınan bilgiye göre, İzmir'de bu sabahtan beri etkili olan sağanak nedeniyle Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesinin trafosu arızalandı.

Trafodaki arıza nedeniyle gün boyu ara ara elektrik kesintisinin yaşandığı hastanede, jeneratörler devrede girdi ancak Yoğun Bakım Ünitesi dışındaki servislerde hizmet verilemedi.

Acil servisin de kapalı olduğu hastaneye gelen ambulanslar, kentteki diğer hastanelere yönlendirildi.

Saat 21.50'de elektriklerin gelmesiyle acil serviste hizmet yeniden başladı.