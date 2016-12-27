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İzmir'de sahte içki operasyonu

- Konak'ta bir sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 485 sahte içki, bin 400 boş şişe, 45 litre etil alkol, 2 bin şişe kapağı ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi - Gözaltına alınan ve aynı suçtan 4 sabıkası bulunduğu belirlenen zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

İzmir'de sahte içki operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 485 sahte içki, bin 400 boş şişe, 45 litre etil alkol, 2 bin şişe kapağı ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gültepe semtinde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adresi takibe aldı.

Polis ekipleri, bir kamyondan iş yerine koli indirildiği sırada operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 449 şişe rakı, 36 şişe votka, 5 litrelik ambalajlarda 9 bidon etil alkol, bin 400 adet boş şişe, 805 gram anason esansı, 2 bin şişe kapağı, 2 bin 600 adet etiket ve 983 adet sahte bandrol ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Gültepe Polis Merkezi Amirliğine getirilen zanlı F.E'nin (40), benzer suçtan 4 sabıkasının bulunduğu tespit edildi.

Hakkında fezleke hazırlanan F.E, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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IzmirKonak İlçe Emniyet MüdürlüğüSahte Içki Operasyonu
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