İzmir'de ''Şehitlere saygı, teröre lanet'' yürüyüşü

İZMİR (AA) - Kamu-Sen üyesi bir grup, ''Şehitlere saygı, teröre lanet'' yürüyüşü düzenledi.

Kamu-Sen üyesi yaklaşık 200 kişi eski Konak Emekli Sandığı önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrağı ve dövizler ile başlarında komando beresi bulunan gruptakiler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Teröre karşı omuz omuza", "Ne mutlu Türk'üm diyene", ''Polise uzanan eller kırılsın'', ''Askere uzanan eller kırılsın'' ve ''Her Türk asker doğar'' şeklinde slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup burada şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Grup adına açıklama yapan Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi Ahmet Doğruyol, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen saldırıyı kınayarak, Rus yetkililere başsağlığı diledi.

Şehit haberlerinden duydukları üzüntüyü dile getiren Doğruyol, Türk milletinin yüzyıllardır çetin bir mücadele içinde olduğuna dikkati çekerek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

15 Temmuz darbe girişimine işaret eden Doğruyol, şunları söyledi:

''15 Temmuz'da çok açık olarak görüldüğü gibi, bütün şer güçlerin ortak amacı, bu ülkede bir iç kargaşa yaşatmaktır. Bu, aklı başında herkesin malumudur ve yıllardır yapılmak istenilen tam da budur. Emperyalistlerin hain emellerine karşı, milli direnişimizi kırmak, milli birliğimizi yıkmak için büyük bir oyun sahnelenmekte, birbirimize düşmemiz için planlar yapılmakta, yürek acılarımız provoke edilmektedir. Biz bu oyunu Irak'ta, Libya'da, Mısır'da, Tunus'ta ve Suriye'de gördük. Türkiye'nin bir Suriye, Irak olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Hiçbir güç, hiçbir ihanet bizlerin bu vatandan vazgeçmesini sağlayamayacaktır.''

''Biz hep birlikte Türk milletiyiz'' diyen Doğruyol, ''Irkı, dini, mezhebi, etnik kökeni her ne olursa olsun her türlü teröre ve teröriste lanet olsun. Yapılan tüm hain planlara, kurulan tuzaklara ve içimizdeki kahpelere rağmen bu topraklardaki binlerce yıllık birlikteliğimizi bozmayacağız. Bu kardeşliğimizin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz.'' dedi.

Grup daha sonra şehitler için dua edip, meydanda görevli Çevik Kuvvet polislerine çiçek verdi.