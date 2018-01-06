İzmir'de semt pazarları kapanan esnaf yolu trafiğe kapattı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde her cumartesi kurulan Özkanlar Semt Pazarı esnafı kendilerine yer gösterilmeden pazarın kapatılmasını protesto etti.

Pazar yerine sabahın erken saatlerinde gelen yaklaşık 850 pazarcı her cumartesi olduğu gibi tezgahlarını açmak istedi. Pazar alanında önlem alan Bayraklı Belediyesi zabıta ekipleri mahkemenin kapatma kararı olduğu gerekçesiyle tezgahları açtırmadı.

Tezgahlarını açamayan pazarcı esnafı Ankara Caddesi'ne çıkarak kısa süreli yolu trafiğe kapattı.

Kalabalığın artması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Pazarın kurulduğu alanda uzun süre bekleyişini sürdüren pazarcılar daha sonra ellerindeki Türk bayraklarıyla "Hak hukuk adalet, hani nerede?", "Esnaf burada başkan nerede?", "Özkanlar uyuma pazarına sahip çık" sloganları atarak yürüdü.

Bayraklı Belediyesi önüne gelen pazarcı esnafı temsilcileri Belediye Başkanı Hasan Karabağ ile görüşmek istedi. Ancak Karabağ makamında olmadığı için görüşme gerçekleşmedi.

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen, esnaftan sessizce dağılmalarını istedi. Erişen elindeki ekmeği kaldırarak "Bizim derdimiz kimseyle çekişme değildir. Bizimki bunun davasıdır." diyerek gözyaşı döktü.

- "Pazarın kaldırıldığını cep telefonu mesajı ile bildirdiler"

Pazarda tekstil tezgahı olduğunu belirten Kürşat Öztürk, gazetecilere, mahkemelik olan pazarın kaldırılacağının 3 yıldır herkes tarafından bilindiğini belirterek "Belediye yönetimi 3 senedir bunu bildiği halde ne bize bir yer gösterdi, ne bize bir çözüm sundu ne de bizimle muhatap oldu. Cep telefonlarımıza mesaj göndererek 'Pazar kaldırılmıştır' diye bize haber veriyorlar. Karşımızda muhatap bulamıyoruz. CHP'nin belediyeciliği buysa belediyecilik yapmasınlar. İzmir'i çantada keklik görüyorlar. İzmir 'Atatürkçü' diye, İzmir 'laik' diye, 'Nasıl olsa bize oy verecek, nasıl olsa garanti seçiliriz' diyorlar. Hiçbir şey yaptıkları yok. Hasan Karabağ'a ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Seçimde görüşeceğiz." şeklinde konuştu.

- "Hak, hukuk, adalet istiyoruz"

Esnaflardan Metin Pektaş ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın devreye girerek Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ile görüştüğünü Kuzey Çevreyolu viyadüğünün altının pazar yeri için verilmesinin sağlandığını ancak buna da Bornova Belediyesinin karşı çıktığını ileri sürdü.

Pektaş, "Sosyal demokrat olduğunu iddia eden partinin yetkililerine soruyorum. Aileleriyle birlikte ekmek yiyen 5 bin vatandaşın mağduriyetini nasıl içinize ve vicdanınıza sindiriyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. 'Hak, hukuk, adalet' diyerek yollara çıkan Sayın Kılıçdaroğlu, dön bir bak Bayraklı Belediyesine. Yasalar çerçevesinde ticaretini yapan, vergisini veren bu pazarcı esnafını mağdur etmeye hakınız yok." dedi.

Tülay Albayrak da Özkanlar Semt Pazarı'na her cumartesi geldiğini belirterek "Pazar uygun bir yere elbette kaldırılabilir ancak bu böyle olmamalı. Esnafa yer gösterilmeden pazarın kaldırılması esnafı olduğu kadar vatandaşı da mağdur etti." dedi.

Vatandaşlardan Nuray Bozan semt pazarlarının uygun fiyatla alışveriş yapma imkanı sağladığını bunun için semt pazarlarının kaldırılmasına karşı olduğunu söyledi.

AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Özgür Hızal ise mahkemenin pazarın kaldırılmasına yönelik verdiği kararın onandığını belediyenin konuya çözüm üretemediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, viyadük altının pazar yeri olarak tahsisi için gerekli izinlerin alınmasını sağladı. Ancak bu durumda Bornova sınırları içinde kalan pazarın kurulmasına belediye başkanı Olgun Atila karşı çıktı. Bayraklı ve Bornova Belediye başkanlarının arasında nasıl bir husumet var bilemiyoruz. Biz problemin çözümü noktasında hazırız, iki belediyenin anlaşmasını bekliyoruz."