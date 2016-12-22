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İzmir'de şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu

- Bornova'da bir apartmanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülerek, karşıda bulunan binanın çatısında asılı kaldı

İzmir'de şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu.

Alınan bilgiye göre, Serintepe Mahallesi 4289. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın metalden yapılmış çatısı, şiddetli rüzgar yüzünden yerinden söküldü. Bu çatı, karşıda bulunan binanın çatısının üstüne düşerek asılı kaldı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sokak trafiğe kapatılarak, çatının indirilmesi için çalışma başlatıldı.

Çatının asılı kaldığı binanın sahibi Seyfettin Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokakta park halindeki aracının olaydan zarar görmediğini belirterek, "Allah bizi daha büyük bir felaketten korudu." dedi.

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