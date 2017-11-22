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İzmir'de silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

- Aralarında husumet bulunan ve Çiğli ilçesinde otomobilleriyle ilerlerken karşılaşan iki grup birbirlerine ateş etti - Araçlardan birinde bulunan üç kişiden birinin ölümü, diğer ikisinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından iki şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eski Havaalanı Caddesi'nde otomobilleriyle seyrederken karşılaşan kişiler birbirlerine ateş açtı.

Aralarında borç nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen bu kişilerin kavgasına müdahale etmek üzere bölgeye çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi.

Çatışma sırasında 35 HD 0774 plakalı otomobilde bulunan sürücü Ümmet Hüseyin Karaca (31) vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Karaca'nın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Aynı araçta bulunan ve silahla vurularak yaralanan Mustafa Gök (26) ile Eren Gök ise Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Diğer otomobildeki iki şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu olayla ilgili K.Ü. ve R.Ü. gözaltına alındı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

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1 ölüIzmirSilahlı Çatışma
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