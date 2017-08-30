İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Çokan (36) ile arkadaşı Engin Kalkan (39), Ankara Caddesi yan yolda bulunan bir gece kulübünden çıkarak diğerine gitmek istedi.

İkili 150 metre ilerideki mekana gitmek istediği sırada bir grup ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki arkadaş silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Çokan'ın hayati tehlikesi bulunurken Kalkan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis kaçan şahısların yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.