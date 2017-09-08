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İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

- Karşıyaka ilçesinde bir kişi pompalı tüfekle gece kulübüne ateş açtı - İşletmede güvenlik görevlisi olarak çalışan kadın hayatını kaybetti, iki müşteri yaralandı

İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle gece kulübüne ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 JPG 59 plakalı aracına binen Ramazan A. (36), Bostanlı Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki gece kulübünün önüne geldi.

Alkollü olduğu ve kulüp çalışanlarının çevrede çiçek satan çocuğuna küfretmesine sinirlendiği iddia edilen Ramazan A, otomobilinin içinden pompalı tüfekle bu iş yerine ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Tüfekten çıkan saçmalar işletmede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Nil Kayar (31) ile müşterilerden Sedat Şentürk (25) ve Merter Mısırlı'ya (39) isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren Kayar'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yaralanan Şentürk, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Mısırlı da Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mısırlı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ramazan A. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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