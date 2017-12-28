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İzmir'de silahlı soygun girişimi: 1 yaralı

- Bornova ilçesinde bir kuyumcuya gelen silahlı iki kişi, istedikleri altın ve paraları alamayınca iş yeri sahibini bacağından yaralayıp kaçtı - Polis ekipleri, eşkali belirlenen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

İzmir'de silahlı soygun girişimi: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde kuyumcuyu soymak isteyen iki kişi, istedikleri altın ve paraları alamayınca kendilerine direnen iş yeri sahibini yaralayarak kaçtı.

Bornova ilçesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya gelen iki zanlı, ellerindeki silahı doğrulttukları işyeri sahibi Mustafa Tezcan'dan (33) altın ve paraları istedi.

Tezcan'ın soygun girişiminde bulunan kişilere direnmesi üzerine paniğe kapılan şüpheliler, iş yeri sahibinin bacağına silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tezcan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaydan sonra çevrede araştırma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda eşkalini belirlediği iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde düşürüldüğü belirlenen tabancaya ait dolu bir şarjör buldu.

Soygun girişiminin görgü tanıklarından Volkan Yeni (39), ara sokaktan cadde üzerine çıkan silahlı iki kişinin kuyumcuya yöneldiğini, bir el silah sesi duyduktan sonra içeriye giren kişilerin tekrar ara sokağa doğru koşarak uzaklaştıklarını ifade etti.

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