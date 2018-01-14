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İzmir'de su dolu çukura düşen iki çocuk öldü

- İnşaat alanında yağmur suyuyla dolan çukura düşen 8 yaşındaki çocuk ve 5 yaşındaki kardeşi, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı

İzmir'de su dolu çukura düşen iki çocuk öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 5 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Uzundere semtinde yaşayan Ali (5) ve ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu (8), kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat çalışmasının devam ettiği alana girdi.

Çamur nedeniyle kayganlaşan zeminde dolaşan çocuklar, yağmur suyuyla dolan yaklaşık iki metre derinliğindeki çukura düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Suyun tahliye edilmesinin ardından çukurdan çıkarılan çocuklara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali ve Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, olay yerindeki vatandaşlar, inşaat alanında gerekli önlemlerin alınmadığını iddia ederek tepki gösterdi.

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