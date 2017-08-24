İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyon

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde haksız kazanç sağlamak amacıyla zorla çek ve senet tahsilatı yaptıkları ileri sürülen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden 20'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu talimatıyla, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Suç Örgütleri Büro Amirliği ekipleri, kendilerine "Kuruçaylar" adını vererek haksız kazanç sağlamak amacıyla zorla çek ve senet tahsilatı yapan ve borcunu ödemeyen kişilerin mal varlıklarına el koyan silahlı kanadı da bulunan suç örgütü üyelerini takibe aldı.

Ekipler, 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 150 mermi, 1 bıçak, 3 av tüfeği, 399 tanzimli senet, 15 senet fotokopisi, 2 boş senet koçanı, 12 çek, 462 çek fotokopisi, 102 tapu senedi, 50 tapu fotokopisi, içerisinde mağdur kişilerin isimlerinin bulunduğu ajanda ele geçirildi.

- Şüphelilerden 20'si tutuklandı

Gözaltına alınan zanlılardan 4'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken 30'u adliyeye sevk edildi.

"Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, suç örgütüne üye olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmak, nitelikli yağma, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, cebir, darp, kasten yaralama ve tehdit" suçlamasıyla mahkemede hakim karşısına çıkartılan zanlılardan 20'si tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İddialar

Zanlıların, tefecilik usulü faizle para verdikleri yaklaşık 300 kişiden faizle para aldıkları, ödemeyi geciktiren kişilere ekstra faiz uygulayarak ceza kestikleri, ödeme yapmayan kişilerin evlerine silahlı kişiler gönderip, ailelerini baskı kurarak rahatsız ettikleri, darbettikleri borçlu kişinin ailesine ait mal ve gayrimenkulleri kendi elemanları üzerine devir işlemleri yaptıkları ileri sürüldü.

Şüphelilerin, kendileri hakkında şikayetçi olacak kişileri adliye personeli aracılığıyla öncesinden öğrenerek bu kişilerin ifadelerini değiştirmeleri yönünde baskı kurdukları ve yanlarında emekli polis ve askeri personel çalıştırarak emniyetteki işlerini takip ettirdikleri iddia edildi.

Suç örgütü üyelerinin, bugüne kadar 424 kişiye tefecilik usulü para verdikleri ve eylemler gerçekleştirdikleri öne sürüldü.