İzmir'de şüpheli ölüm

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi caddede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Caddesi'nde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede cesedin Van'ın Erciş ilçesinde askerlik yapan Nejdet Uytun'a (20) ait olduğu, temmuz ayında izne ayrılan Uytun'un birliğine teslim olmadığı tespit edildi.

Uytun'un kendisiyle aynı ismi taşıyan dedesi ise cenazenin başından saatlerce ayrılmadı.

Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Uytun'un cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.