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İzmir'de tarihi eser operasyonu

- Bergama ilçesindeki operasyonda 504 tarihi eser ele geçirildi

İzmir'de tarihi eser operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen operasyonda 504 tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar yürüten Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'nde bir işyerinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada bozuk para cüzdanlarına gizlenmiş 380 sikke, 4 mühür, 8 yüzük, 32 ok ucu ile 80 obje ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi H.İ.A. (47) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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TutuklamaKaçakçılıkTarihi Eser
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