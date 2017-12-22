İzmir'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe - Son dönemdeki operasyonlarla kent merkezine geldiği tespit edilen PKK'nın "dağ kadrosu"ndaki örgüt üyeleri ile onlara gizlenme, barınma ve keşif faaliyetlerinde yardımcı olacak kişilerin neredeyse tamamına yakını yakalandı - İzmir'de 2014'te örgütün dağ kadrosuna katılım 77 olarak tespit edilirken, bu sayı 2017'de bire geriledi - 12 Aralık'taki operasyonda tutuklanan ve yakalanacağını anlayınca boğazını keserek intihar girişiminde bulunan Sinan D. adlı terör örgütü mensubunun da PKK'nın "uyuyan hücresi" olduğu belirlendi

22 Aralık 2017 Cuma 12:00