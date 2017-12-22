Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM kolestrol KKTC
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

İzmir'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe

- Son dönemdeki operasyonlarla kent merkezine geldiği tespit edilen PKK'nın "dağ kadrosu"ndaki örgüt üyeleri ile onlara gizlenme, barınma ve keşif faaliyetlerinde yardımcı olacak kişilerin neredeyse tamamına yakını yakalandı - İzmir'de 2014'te örgütün dağ kadrosuna katılım 77 olarak tespit edilirken, bu sayı 2017'de bire geriledi - 12 Aralık'taki operasyonda tutuklanan ve yakalanacağını anlayınca boğazını keserek intihar girişiminde bulunan Sinan D. adlı terör örgütü mensubunun da PKK'nın "uyuyan hücresi" olduğu belirlendi

İzmir'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Izmirİzmir Emniyet MüdürlüğüOperasyonPKK/KCKTerör örgütü PKKTerörle Mücadele
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5