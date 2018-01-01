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İzmir'de trafik kazaları

- Karabağlar ve Balçova ilçelerinde yeni yılın ilk gününde iki trafik kazası meydana geldi - Karabağlar ilçesinde otomobilin çarptığı aynı aileden 3 yaya yaralanırken, Balçova ilçesinde ise otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı 9 araçta hasar oluştu

İzmir'de trafik kazaları

İZMİR (AA) - İzmir'de yeni yılın ilk gününde Karabağlar ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı, Balçova ilçesinde ise otomobilin çarptığı kırmızı ışıkta bekleyen 9 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar'da Halide Edip Adıvar Caddesi'nden Gaziemir istikametine giden sürücüsü öğrenilemeyen 35 JV 146 plakalı otomobil kırmızı ışık ihlali yaparak yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan (53) ile eşi Sevilay (47) ve oğlu Güray Dal'a (12) çarptı.

Yaralanan Gül ailesinin fertleri Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan sürücü Yeşilyurt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

- Kırmızı ışıktaki araçlara çarptı

Balçova ilçesinde ise Yamaç Özkardeş'in (20) kullandığı 34 NP 4225 plakalı otomobiliyle Üçkuyular Vapur İskelesi yakınında kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına girdi.

Yaralananın olmadığı kazada sağ ve sol şeritte bekleyen 9 araçta hasar oluştu.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda ulaşım tek şeritten sağlanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonrası trafik normale döndü.

Özkardeş'in Yeditepe Üniversitesi Gastronomi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olduğu, kullandığı otomobilin de babasının çalıştığı şirkete ait olduğu öğrenildi.

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