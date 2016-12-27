İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Bergama'dan İzmir yönüne giden Oğuzhan Fırat (23) idaresindeki 34 JC 5823 plakalı otomobil, Aliağa Organize Sanayi Kavşağı yakınında karşı şeride geçerek Ayhan Uğur'un (37) kullandığı 06 ABJ 114 plakalı otomobil ve Şerif Yoldaş (56) yönetimindeki 35 S 90261 plakalı işçi taşıyan servis minibüsüne çarptı.

Kazada, sürücüler Fırat ve Yoldaş ile yolcular Songül A. (35), Taner A. (35), İbrahim S. (32), Burhan K. (38), Halil İbrahim U. (31), Seda Ç. (22), Songül S. (40) ve Gürkan Yıldırım (36) yaralandı.

Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan servis minibüsünde yolcu olarak bulunan Gürkan Yıldırım müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AKS 110 ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Fırat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.



