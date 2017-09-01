İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'de motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, İzmir çevre yolunda Buca'dan Bornova istikametine giden Ali Orçun Aydın (26) idaresindeki 35 TTH 44 plakalı motosiklet, C.A. (50) idaresindeki 35 AT 1289 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bariyerlere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi, yaptığı incelemede Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydın'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.