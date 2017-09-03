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İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karabağlar yönünden Bornova istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 ES 660 plakalı otomobil, Yeşildere Caddesi'nde,...

İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar yönünden Bornova istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 ES 660 plakalı otomobil, Yeşildere Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kurban pazarının yakınına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılardan Umut Çelik (20) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mustafa Sungur (23) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ufuk Uysal (26) ile Yunus Emre Çelik (13) ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çelik ile Uysal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

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