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İzmir'de üzerine okul kapısı düşen öğrencinin yaralanması

- Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı

İzmir'de üzerine okul kapısı düşen öğrencinin yaralanması

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 yaşındaki ortaokul öğrencisinin, okul bahçesinde raylı kapının üzerine düşmesi sonucu yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma açtı.

Soruşturma kapsamında görevlilerin konuyu inceleyeceği, ihmal olup olmadığını araştıracağı ve inceleme sonunda bir rapor hazırlayacakları ifade edildi.

Görevlilerin düzenleyeceği rapora göre yasal işlemlerin yürütüleceği kaydedildi.

Vali Namık Kemal Şentürk Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Abdullah Aydoğan, dört arkadaşıyla bahçede oynadığı sırada, engelli bir öğrenciyi getiren servis aracının okuldan ayrılmasının ardından, iddiaya göre bir öğretmenin, "Çocuklar gelin, yardım edin kapıyı kapatalım'' demesi üzerine raylı kapıyı kapatmaya çalışmıştı. Bu sırada raylardan çıkan kapının öğrencilerin üzerine düşmesiyle yaralanan ve Çiğli Devlet Hastanesine kaldırılan Aydoğan'ın bacağı kırılmıştı.

Olay sırasında diğer 4 öğrenci yara almadan kurtulmuştu.

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Abdullah AydoğanOkul KapısıöğrenciVali Namık Kemal Şentürk Ortaokulu
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