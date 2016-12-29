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İzmir'de yangın

- Bergama ilçesinde iki evin kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İzmir'de yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Barbaros Mahallesi Kasapoğlu Caddesi'nde 3 çocukları bulunan Nurten ve Selahattin Çimen yaşadığı müstakil evde, sobadan sıçrayan kıvılcımların halıyı tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Selahattin Çimen'in evde tek başına uyuduğu sırada çıkan yangını komşuları fark etti. Çimen, komşuları tarafından dışarı çıkarıldı.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin bir anda büyümesiyle yangın arka sokakta oturan İsmail Demir'in evine de sıçradı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama İtfaiye Amirliği ekiplerinin yoğun uğraşıyla söndürülen yangında, iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Yangını üzüntüyle izleyen Selahattin Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin sabah işe giderken sobayı yakıp çıktığını söyledi.

Sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangının çıktığını anlatan Çimen, "Ben uyuyordum. Allah'tan çevremizdeki komşularımız beni uyandırdı, yoksa ölmüştüm. Çok şükür evde çocuklar da yoktu." dedi.

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