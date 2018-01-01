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İzmir'de yeni yıl coşkusu

- İzmirliler yeni yıla Mirkelam ve Kargo grubunun konseriyle girdi

İzmir'de yeni yıl coşkusu

İZMİR (AA) - İzmir'deki vatandaşlar 2018 yılına Mirkelam ve Kargo grubunun konseriyle "merhaba" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türk pop müziğinin ünlü ismi Mirkelam ve ünlü grup Kargo sahne aldı.

Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Mirkelam, sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

Konseri izleyen vatandaşlar da sanatçılara eşlik etti.

Yeni yılın karşılandığı geri sayımın ardından yapılan havai fişek gösterileri de ilgi topladı.

Bazı vatandaşlar da dilek balonlarını gökyüzüne gönderdi.

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KargoMirkelamYeni YılYıl Başı
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