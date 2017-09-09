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İzmir'de Zafer Yürüyüşü düzenlendi

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle Zafer Yürüyüşü düzenlendi.

İzmir'de Zafer Yürüyüşü düzenlendi

İZMİR (AA) - Basmane Karakolu önünde başlayan Zafer Yürüyüşü'nde 350'şer metrelik Türk bayrağı ve Atatürk portresi Cumhuriyet Meydanı'na taşındı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde yürüyen korteje çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla sona erdi.

Muhabir: Meriç Ürer

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Anahtar Kelimeler:
IzmirTürkiyeZafer Yürüyüşü
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