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İzmir'deki bombalı saldırıların davası

- AK Parti ve MHP ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

İzmir'deki bombalı saldırıların davası

İZMİR (AA) - AK Parti Karşıyaka ilçe binası, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine bombalı saldırıda bulduğu iddiasıyla tutuklanan terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç'ın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aytaç ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan istenen raporun dosyaya koyulduğunu açıkladı.

Duruşma savcısının sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa vermesinin ardından söz alan Aytaç, gelen belgelere bir diyeceğinin olmadığını, iddiaların doğruluğunun yetersiz olduğunu öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Aytaç'ın tahliye talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Geçen yıl, önce AK Parti Karşıyaka ilçe binasına, ardından MHP Çamdibi irtibat bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine konulan bombalar hasara neden olmuştu.

Daha sonra Buca'da devriye görevi yapan polis ekibine silahla ateş edilmiş, polis memurları aracın camlarının kırılması sonucu yaralanmış, saldırganlardan Deniz Aytaç elindeki poşette dipçiksiz otomatik silah, bir tabanca ve el bombasıyla yakalanmış, suç ortağı olduğu tespit edilen saldırgan ise kaçmıştı.

Deniz Aytaç'ın AK Parti Karşıyaka ilçe binası, Çamdibi Polis Merkez Amirliği ve MHP Çamdibi irtibat bürosunun bombalanması eylemlerini gerçekleştiren terör örgütü MLKP örgütü üyesi olduğu ortaya çıkmış, emniyet, savcılık ve Sulh Ceza Hakimliğinde susma hakkını kullanan zanlı tutuklanmıştı.

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