İzmir'deki

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcılarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan tutuklu eski emniyet müdürü hakim karşısına çıktı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık eski İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Murat Duran ile avukatı katıldı.

Kimlik kontrolünün ardından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmada sanık Duran savunma yaptı.

Murat Duran, dini duygularla örgütün Karşıyaka ilçesindeki ev sohbetlerine katıldığını, ancak anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs etmek, Cumhurbaşkanına suikast düzenlemek, devletin varlığını tehlikeye düşürmek gibi bir amacının olmadığını savunarak, darbe girişiminde bulunan FETÖ gibi bir terör örgütüyle anılmanın kendisini üzdüğünü ifade etti.

Örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"un, telefonuna katıldığı bir sohbet toplantısında ev sahibi tarafından şifreleme yöntemiyle yüklendiğini, programı bir süre kullandığını belirten Duran, "Bylock"u WhatsApp gibi basit bir mesajlaşma programı zannettiğini ve bunu sorgulamadığını kaydetti.

Sanık Duran, iddia makamının, "Bir emniyet müdürü olarak örgüt içerisinde gizli haberleşme programının telefonunuza yüklenmesinden hiç şüphe etmediniz mi" sorusuna, "Programı yükleyenler, bana 'gizli bir şekilde haberleşeceğiz' tarzında bir uyarıda bulunmadı. Dindar olduğuna inandığım kişileri sorgulamadığım için hata yaptım. Şüphe etmedim, zaten şüphe etseydim burada yargılanıyor olmazdım." diye cevap verdi.

FETÖ yapılanması içerisindeki kimseden herhangi bir talimat almadığını, kimseye talimat vermediğini, kapatılan Bank Asya'da kendisi ve akrabalarının hesabının olmadığını, çocuklarını örgütün okullarına göndermediğini, "örgüt üyesi olmak" suçlamasından kurtulmak istediğini söyleyen Murat Duran, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halininin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimatla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün polis teşkilatı içindeki yapılanmasına yönelik 16 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda eski Çocuk Şube Müdürü Murat Duran'ı gözaltına almıştı. Mahkeme sevk edilen Duran hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ömer Doğruöz tarafından hazırlanan iddianamede, Duran hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 5 ila 10 arasında hapis istemiyle dava açılmıştı.