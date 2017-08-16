İzmir'deki cinayetin zanlıları Kayseri'de yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen Ömer Temeş'in katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli Kayseri'de gözaltına alındı.
Hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan 26 yaşındaki Temeş'in, yaklaşık bir ay önce Kuruçeşme Mahallesi'nde "selam verme" konusunda tartıştığı otomobildeki 2 kişi tarafından silahla vurularak öldürüldüğü iddiasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.
Ekiplerin çalışması sonucu kaçan zanlıların Kayseri'de oldukları belirlendi. İzmir'den Kayseri'ye giden 5 kişilik özel ekip, zanlılar M.T. ve O.T'yi kaldıkları adreste gözaltına aldı.
İzmir'e getirilen zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çok sayıda suçtan kayıtları bulunduğu tespit edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.