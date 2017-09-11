İzmir'deki hastanede görevli doktora silahlı saldırı

İZMİR (AA) - İzmir'de özel bir hastanede görev yapan Prof. Dr. Erhan Sesli'nin hastaneye gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğraması, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi bir grup tarafından kınandı.

Sesli'nin görev yaptığı Yenişehir'deki özel hastanenin önünde bir araya gelen grup, taşıdıkları dövizler, alkış ve sloganlarla saldırıyı protesto etti.



Grup adına basın açıklaması yapan TTB Merkez Konseyi Üyesi Funda Obuz, "Geçtiğimiz Cuma günü meslektaşımız Prof. Dr. Erhan Sesli, poliklinik yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı, sağlık durumu iyiye gidiyor. Saldırıyı muayene olmak için geldiğini söyleyen bir kişi gerçekleştirdi. Sağ uyluk bölgesinden yaralanan Prof. Dr. Sesli'de kalıcı sağlık sorunu yaratacak yaralanma olmaması tek tesellimiz." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade eden Obuz, şöyle devam etti:

"Sağlık hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasıyla mümkün olabilecektir. Sağlık hizmetinin sunulabilmesi bireylerin tedaviye ulaşma haklarını kullanabilmesi hasta haklarının korunmasının da ön koşuludur. Sağlık çalışanlarına şiddetin son bulması için mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz. 'Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı'nın bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz."

- Zanlı tutuklandı

Bu arada, olay yerinden kaçmaya çalışırken özel güvenlik görevlileri ve polis ekiplerince yakalanan zanlı Ş.B. ile hastaneye birlikte geldiği iddia edilen arkadaşı M.G.D'nin Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.G.D serbest bırakılırken Ş.B ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Prof. Dr. Sesli'nin kendisini yaralayan zanlının annesini yaklaşık 5 yıl önce ameliyat ettiği, olay günü de muayene bahanesiyle hastaneye gelen şüphelinin tartışma ortamı oluşturarak Sesli'ye ateş ettiği ileri sürüldü.

Muayene sırası bekleyen Ş.B'nin annesinin ameliyatından tanıdığı Sesli'ye ulaşıp sigortası ve sosyal güvencesinin olmadığını belirterek, tedavi olmak istediğini ilettiği, odaya sokmadığı gerekçesiyle sekreteri şikayet ettiği, bu sırada "şurada bekle, ilgileneceğim birazdan" diyen Sesli'ye ateş ettiği iddia edildi.

Öte yandan, iki hafta rapor alan Sesli'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastaneden taburcu edildikten sonra evinde istirahat ettiği öğrenildi.

Konak ilçesinde geçen Cuma günü tedavi için özel hastaneye gelen kişi tarafından silahla vurulan Prof. Dr. Erhan Sesli yaralanmış, saldırgan ve hastaneye birlikte geldiği iddia edilen arkadaşı gözaltına alınmıştı.





