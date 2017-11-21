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İzmir'deki helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

- Dikili ilçesinde polis helikopterinin desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı

İzmir'deki helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde polis helikopteri desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İsmetpaşa Mahallesi Taşdede mevkisinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 20'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı, 16 kişi ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

- Operasyon

İsmetpaşa Mahallesi Taşdede mevkisinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine, 15 Kasım'da polis helikopteri ve drone destekli narkotik ekiplerinin de yer aldığı 300 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınmış, 2 dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda yatalak hastaların yataklarının altında ve muska şeklinde yapılmış boyunluklar ile evlerin çeşitli yerlerine gizlenmiş çok miktarda esrar, uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

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